«Крылья Советов‑М» уверенно обыграли «Ротор‑М» — 2:5 в Волгограде

Уже на 3‑й минуте «Ротор» ошеломил соперника: активный старт хозяев привёл к голу Матвея Асланяна — волгоградцы показали, что намерены играть смело. Однако «Крылья Советов» довольно быстро пришли в себя: на 12‑й минуте Иван Ковальчук ударом из‑за штрафной сравнял счёт, вернув гостям уверенность. До перерыва команды больше не смогли поразить ворота друг друга, хотя самарцы постепенно прибрали инициативу к рукам и завладели небольшим территориальным преимуществом.