В Барнауле построили железобетонный каркас нового корпуса поликлиники № 9

Специалисты сформировали железобетонный каркас нового корпуса поликлиники № 9 на улице Попова в Барнауле, сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
На стройплощадке также возвели кирпичные стены и смонтировали перекрытия. Трехэтажное здание будет рассчитано на 700 посещений в смену. В нем разместят регистратуру, отделения рентгена, эндоскопии, медицинской профилактики и неотложной помощи, кабинет инфекционных заболеваний и процедурный кабинет, малые операционные и дневной стационар. Пациентов будут принимать врачи общей практики, терапевты, хирурги, онкологи, травматологи и другие специалисты.
Полностью завершить строительство планируют в июле 2027 года. Новый корпус станет дополнительной современной площадкой и поможет распределить потоки пациентов, действующие здания поликлиники № 9 закрывать не планируют.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.