В Хабаровском крае обновят 8,6 км трассы Комсомольск-на-Амуре — Амурск

Специалисты уже установили на трассе временные дорожные знаки, демонтировали металлические и железобетонные автобусные павильоны, расчистили кюветы и завершили фрезерование старого асфальта. Сейчас они укладывают новое покрытие проезжей части, а затем приведут в порядок обочины, обустроят шесть остановок общественного транспорта, установят перильные ограждения и сигнальные столбики. В завершение нанесут разметку.