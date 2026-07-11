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В Хабаровском крае обновят 8,6 км трассы Комсомольск-на-Амуре — Амурск

Специалисты уже установили временные дорожные знаки.

Источник: Национальные проекты России

Участок автодороги Комсомольск-на-Амуре — Амурск в Хабаровском крае протяженностью 8,6 км отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Специалисты уже установили на трассе временные дорожные знаки, демонтировали металлические и железобетонные автобусные павильоны, расчистили кюветы и завершили фрезерование старого асфальта. Сейчас они укладывают новое покрытие проезжей части, а затем приведут в порядок обочины, обустроят шесть остановок общественного транспорта, установят перильные ограждения и сигнальные столбики. В завершение нанесут разметку.

Подчеркивается, что автодорога Комсомольск-на-Амуре — Амурск является важной трассой регионального значения. Она обеспечивает сообщение между двумя крупными населенными пунктами, где в общей сложности проживают свыше 260 тыс. человек.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.