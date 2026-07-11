Кант, Кауэр и чайка Джонатан: в БФУ рассказали о том, как живет Зал редкой книги

Кто знает, может, что-то из этого когда-нибудь пригодится. Ведь однажды так удалось найти могилу Коперника. Было известно, что великого астронома похоронили в 1543 году в соборе польского Фромборка, но где именно — никто не знал. Точное местоположение удалось выяснить благодаря волосу, найденному в книге, которая принадлежала великому астроному и хранилась в библиотеке шведского города Уппсала. Извлеченная из волоса ДНК совпала с ДНК одного из обнаруженных под алтарем собора скелетов. Разумеется, это было не единственное доказательство того, что это останки Коперника, но уж точно — самое убедительное.