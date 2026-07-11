Объем вредных выбросов с Атырауского НПЗ сократился на 22% — Минэкологии Казахстана

Министру показали, как соблюдаются экологические требования на предприятии. В рамках нацпроекта «Жасыл Қазақстан» («Зеленый Казахстан») объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с АНПЗ сокращен на 22% — с 20 123 тонн в 2020-м до 15 642 тонн к 2025 году. Допустимый объем выбросов на 2026 год снижен до 14 637 тонн.
Также сообщили, что на производственных объектах АНПЗ внедрена автоматизированная система мониторинга эмиссий, которая в круглосуточном режиме контролирует концентрацию основных загрязняющих веществ и технологические параметры.
«Усредненные данные каждые 20 минут передаются в Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. Дополнительно на предприятии функционирует система экологического мониторинга, включающая четыре автоматические станции контроля качества атмосферного воздуха, расположенные по периметру санитарно-защитной зоны», — сообщили в ведомстве.
Данные с экопостов ежечасно поступают в РГП «Казгидромет», интегрируются в приложение AirKz и отображаются на информационных LED-экранах города и предприятия. Кроме этого, на заводе завершена реконструкция установки механической очистки сточных вод.
«Благодаря модернизации снижены объемы загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами, а повторное использование очищенных стоков достигло 258 тыс. кубических метров. Также проведена рекультивация первого и второго секторов пруда-испарителя. Работы по оставшимся секторам будут выполнены после реализации следующего этапа проекта», — отметили в Минэкологии.
Помимо этого, в 2026—2028 годах АНПЗ реализует программу исследований и мониторинга биоразнообразия на территории своего воздействия.