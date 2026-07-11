Объем вредных выбросов с Атырауского НПЗ сократился на 22% — Минэкологии Казахстана

Министру показали, как соблюдаются экологические требования на предприятии. В рамках нацпроекта «Жасыл Қазақстан» («Зеленый Казахстан») объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с АНПЗ сокращен на 22% — с 20 123 тонн в 2020-м до 15 642 тонн к 2025 году. Допустимый объем выбросов на 2026 год снижен до 14 637 тонн.