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Руководство нижегородского «Торпедо» отправило двух игроков в ХК «Дизель»

С ними расторгли двусторонние контракты.

Источник: Живем в Нижнем

В нижегородском ХК «Торпедо» объявили о расторжении двусторонних соглашений с нападающими Глебом Чесноковым и Макаром Ополинским. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Игроки перешли в клуб-партнёр ХК «Дизель» на контрактах ВХЛ. Руководство объяснило такое решение особенностью заявочного процесса. В «Торпедо» пообещали взять под контроль развитие игроков.

«Нижегородский клуб сохраняет возможность заключения с ними двусторонних контрактов в новом сезоне в любой момент, вплоть до 25 января 2027 года», — говорится в сообщении.

Нападающим пожелали успехов в работе, движения только вперед и новых побед.

Ранее мы писали, что болельщики недовольны подготовкой к Суперкубку в Нижнем Новгороде. Люди массово жалуются на организацию продажи билетов.