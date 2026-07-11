Руководство нижегородского «Торпедо» отправило двух игроков в ХК «Дизель»

В нижегородском ХК «Торпедо» объявили о расторжении двусторонних соглашений с нападающими Глебом Чесноковым и Макаром Ополинским. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Игроки перешли в клуб-партнёр ХК «Дизель» на контрактах ВХЛ. Руководство объяснило такое решение особенностью заявочного процесса. В «Торпедо» пообещали взять под контроль развитие игроков.
«Нижегородский клуб сохраняет возможность заключения с ними двусторонних контрактов в новом сезоне в любой момент, вплоть до 25 января 2027 года», — говорится в сообщении.
Нападающим пожелали успехов в работе, движения только вперед и новых побед.
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