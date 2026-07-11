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Проект легкого метро во Владивостоке назвали ключевым для развития агломерации

Транспорт должен улучшить транспортную доступность между муниципалитетами.

Источник: PrimaMedia.ru

Создание легкого метро станет одним из ключевых проектов для развития Владивостокской агломерации. Об этом 10 июля на сессии, посвященной будущему агломераций России, в рамках международного форума «Урбан Восток» заявил глава Владивостока Константин Шестаков, сообщила пресс-служба администрации города.

«Мастер-планом развития Владивостока предусмотрено создание легкого метро в городе. Эту работу проводит РЖД. Реализация такого масштабного проекта позволит значительно повысить качество пассажироперевозок, а также снизить уровень автомобилизации в городе», — сообщил Константин Шестаков.

По словам мэра, сегодня между Владивостоком и соседними муниципалитетами ежедневно наблюдается активная «маятниковая миграция», поэтому одной из главных задач остается развитие удобной и быстрой транспортной системы.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в Приморском крае начался международный конкурс, участникам которого предстоит предложить концепцию реновации площади Борцов Революции и набережной бухты Золотой Рог во Владивостоке. Над проектами будут работать четыре международные команды.