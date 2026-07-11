Проект легкого метро во Владивостоке назвали ключевым для развития агломерации

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в Приморском крае начался международный конкурс, участникам которого предстоит предложить концепцию реновации площади Борцов Революции и набережной бухты Золотой Рог во Владивостоке. Над проектами будут работать четыре международные команды.