Проект легкого метро во Владивостоке назвали ключевым для развития агломерации

Создание легкого метро станет одним из ключевых проектов для развития Владивостокской агломерации. Об этом 10 июля на сессии, посвященной будущему агломераций России, в рамках международного форума «Урбан Восток» заявил глава Владивостока Константин Шестаков, сообщила пресс-служба администрации города.
«Мастер-планом развития Владивостока предусмотрено создание легкого метро в городе. Эту работу проводит РЖД. Реализация такого масштабного проекта позволит значительно повысить качество пассажироперевозок, а также снизить уровень автомобилизации в городе», — сообщил Константин Шестаков.
По словам мэра, сегодня между Владивостоком и соседними муниципалитетами ежедневно наблюдается активная «маятниковая миграция», поэтому одной из главных задач остается развитие удобной и быстрой транспортной системы.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в Приморском крае начался международный конкурс, участникам которого предстоит предложить концепцию реновации площади Борцов Революции и набережной бухты Золотой Рог во Владивостоке. Над проектами будут работать четыре международные команды.