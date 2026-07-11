Нападающие «Торпедо» Чесноков и Ополинский переведены в «Дизель»

Ранее руководство ХК «Торпедо» объявило о техническом расторжении контракта с защитником Богданом Конюшковым. При этом хоккеист не покидает нижегородскую команду и продолжит выполнять все обязательства перед клубом. После оформления необходимых юридических процедур права на игрока останутся закреплены за «Торпедо».