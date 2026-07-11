Химики НГПУ оценили влияние «присадочного» бензина на автомобили

Эксперты пояснили, что прямогонный бензин имеет октановое число от 40 до 70 и не подходит для современных двигателей. «Здесь уместно вспомнить, что довоенные автомобили в СССР использовали бензин с октановыми числами 56 и 66, “Москвичи” и “Волги” — 72 и 76, и совсем мало выпускалось “премиального” А-93 — для ВАЗ и последних модификаций “Волги”. При этом самым массовым был А-76 (что в современной шкале соответствует АИ-80)», — напомнили собеседники редакции.