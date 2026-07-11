Химики НГПУ оценили влияние «присадочного» бензина на автомобили

Новосибирские химики Наталья Кандалинцева и Алексей Хомченко прокомментировали ситуацию с производством высокооктанового бензина. 4 июля президент подписал закон, разрешающий производство такого топлива путём смешения прямогонного сырья с иными компонентами, сообщает издание Infopro54.
Эксперты пояснили, что прямогонный бензин имеет октановое число от 40 до 70 и не подходит для современных двигателей. «Здесь уместно вспомнить, что довоенные автомобили в СССР использовали бензин с октановыми числами 56 и 66, “Москвичи” и “Волги” — 72 и 76, и совсем мало выпускалось “премиального” А-93 — для ВАЗ и последних модификаций “Волги”. При этом самым массовым был А-76 (что в современной шкале соответствует АИ-80)», — напомнили собеседники редакции.
Химики подчеркнули, что получить высокооктановый бензин из прямогонного только с помощью присадок невозможно. В законе речь идёт о смешении компонентов. «Следует заметить, что в настоящее время в нефтяной отрасли используются высокоэффективные присадки на основе аминов, эфиров или металлоценовых комплексов, а не пресловутый тетраэтилсвинец, загрязняющий окружающую среду токсичными соединениями и запрещённый к использованию в РФ ещё в 2003 году», — отметили эксперты.
Они также добавили, что современные присадки не разрушают лямбда-зонды и катализаторы при соблюдении концентраций. «Конечно, расширение объёмов производства “присадочного” бензина является временной мерой. Данный шаг следует расценивать исключительно как тактический манёвр, а не как стратегическое изменение в отечественной нефтепереработке», — уверены Наталья Кандалинцева и Алексей Хомченко.
Эксперты считают, что ситуация с топливом стимулирует переход на альтернативные энергоносители: метан и электротягу. «Не вызывает сомнений, что число электромобилей и машин с гибридными двигателями на российском автомобильном рынке также в ближайшие годы будет расти — это общемировой тренд», — заключили химики.