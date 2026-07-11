В селе Альменево Курганской области отремонтировали центральную площадь

Центральную площадь в селе Альменево Курганской области обновили в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Альменевского муниципального округа.
Специалисты привели в порядок асфальтовое покрытие площади, сделали газонные площадки, обустроили автостоянку и подготовили пространство для установки остановочного комплекса. Для пешеходов проложили новый тротуар вдоль центрального парка к стадиону. В планах — смонтировать семь дополнительных уличных фонарей для подсветки площади и примыкающих к ней участков улиц.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.