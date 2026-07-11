Амир остается вне конкуренции: какими именами чаще всего называют детей в Башкирии

Реестр ЗАГС обновил статистику по именам новорожденных в Башкирии. Согласно опубликованным данным, в 2026 году лидерами по популярности среди мальчиков и девочек остаются современные и традиционные имена, однако родители продолжают выбирать для своих детей и необычные варианты.