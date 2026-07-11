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Амир остается вне конкуренции: какими именами чаще всего называют детей в Башкирии

Названы самые популярные и редкие имена новорожденных в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Реестр ЗАГС обновил статистику по именам новорожденных в Башкирии. Согласно опубликованным данным, в 2026 году лидерами по популярности среди мальчиков и девочек остаются современные и традиционные имена, однако родители продолжают выбирать для своих детей и необычные варианты.

Самым популярным мужским именем в республике стал Амир: так назвали 274 новорожденных мальчика. Вторую строчку занимает Эмир с 195 регистрациями, третью — Тимур, который получил 187 регистраций. В пятерку самых востребованных также вошли Михаил — 179 новорожденных и Марк — 156.

Среди девочек лидирует имя Амелия, которое получили 210 малышек. Следом идут Ясмина — 185, София — 181, Эмилия — 180 и Амина — 166.

Наряду с популярными именами жители Башкирии продолжают выбирать и редкие. Среди девочек в числе самых необычных оказались Дэниза, Авелина, Мирабель, Мириям и Наира. В список редких мужских имен вошли Мухаммед, Усмонжон, Климентий, Игит и Реваль.