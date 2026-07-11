Четыре гуманитарных предмета станут обязательными в вузах России

В основу новой модели высшего образования войдут четыре обязательные гуманитарные дисциплины для студентов всех направлений подготовки, сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.
«В фундаментальное ядро в части гуманитарных предметов в рамках обновленной системы высшего образования войдут четыре дисциплины. Это “История”, “Философия”, “Основы российской государственности” и “Русский язык”», — сказал он РИА «Новости».
Могилевский отметил, что ведомство планирует стандартизировать подходы к преподаванию этих предметов. Содержание дисциплин будет обновлено с учетом современных научных достижений.
Замминистра добавил, что эти изменения начнут внедряться на этапе пилотного проекта.