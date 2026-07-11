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Роспотребнадзор признал пять озер безопасными для купания в Нижнем Новгороде

За пределами областного центра можно купаться в пяти водоемах.

Источник: Живем в Нижнем

Пять озер Нижнего Новгорода и шесть водоемов области признали безопасными для купания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Как стало известно, вода соответствует санитарно-гигиеническим требованиям на третьем озере Щелоковского хутора, а также на водоемах, расположенных на территории парка культуры и отдыха первой и второй очередей в Автозаводском районе. Кроме того, купаться разрешается на Силикатном и Светлоярском (со стороны улицы Гаугеля) озерах.

За пределами областного центра безопасным признали отдых на пруду «408 км» и реке Теше в Арзамасе, водоеме у Крутой горы в Богородске, Юрасовском озере на Бору, а также на Волге в Лыскове и Верхнем пруду в Выксе.

Ранее мы писали, что дожди и похолодание ожидаются в Нижнем Новгороде 11 и 12 июля.

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