Роспотребнадзор признал пять озер безопасными для купания в Нижнем Новгороде

Пять озер Нижнего Новгорода и шесть водоемов области признали безопасными для купания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Как стало известно, вода соответствует санитарно-гигиеническим требованиям на третьем озере Щелоковского хутора, а также на водоемах, расположенных на территории парка культуры и отдыха первой и второй очередей в Автозаводском районе. Кроме того, купаться разрешается на Силикатном и Светлоярском (со стороны улицы Гаугеля) озерах.
За пределами областного центра безопасным признали отдых на пруду «408 км» и реке Теше в Арзамасе, водоеме у Крутой горы в Богородске, Юрасовском озере на Бору, а также на Волге в Лыскове и Верхнем пруду в Выксе.
Ранее мы писали, что дожди и похолодание ожидаются в Нижнем Новгороде 11 и 12 июля.