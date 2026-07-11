Роспотребнадзор признал пять озер безопасными для купания в Нижнем Новгороде

Как стало известно, вода соответствует санитарно-гигиеническим требованиям на третьем озере Щелоковского хутора, а также на водоемах, расположенных на территории парка культуры и отдыха первой и второй очередей в Автозаводском районе. Кроме того, купаться разрешается на Силикатном и Светлоярском (со стороны улицы Гаугеля) озерах.