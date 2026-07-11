В Шушенском открыли первый в регионе детский центр «Данко»

В Шушенской центральной детской библиотеке начал работать первый в Красноярском крае культурно-просветительский центр «Данко». Библиотеку обновили в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». В здании провели ремонт, заменили освещение, закупили новую мебель, ноутбуки для посетителей, интерактивные песочницу и стол, мультлабораторию и 35 настольных игр, а книжный фонд пополнился 950 изданиями. На площадке будут проводить занятия по краеведению, мастер-классы, литературные чтения, арт-мастерские и клубы по интересам. [caption id= «attachment_371082» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Яна Юшкова[/caption] Центр разделили на несколько зон для детей разного возраста. Для малышей до 6 лет работает пространство «ИграриУМ», для ребят от 7 до 11 лет — «СоображариУМ», для детей от 7 до 14 лет — «УникУМ». Общий зал получил название «ЧитариУМ». Всего в 2026 году в Красноярском крае планируют создать восемь таких центров. Они появятся в пяти библиотеках, в том числе двух красноярских детских филиалах, Рощинской сельской библиотеке Манско-Уярского округа и Красноярской краевой детской библиотеке. Еще три пространства откроют в культурно-досуговых учреждениях: городском Дворце культуры и Дворце Труда и Согласия в Красноярске, а также в Доме народного творчества «Узоры Севера» в Северо-Енисейском округе. Сейчас идет отбор заявок на 2027 год. Напомним, что активные красноярцы разработали проекты благоустройства восьми общественных пространств.