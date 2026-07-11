В Нижегородской области выбрали лучшего сотрудника службы пожаротушения

В Нижегородской области подвели итоги конкурса «Лучший сотрудник службы пожаротушения», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Второй этап профессионального смотра прошёл на базе 7-й пожарно-спасательной части в Нижнем Новгороде.
В состязании приняли участие представители шести отрядов Федеральной противопожарной службы и Службы пожаротушения региона. Всего за звание лучшего боролись семь специалистов.
Конкурсная программа включала проверку теоретических знаний, решение тактических задач и выполнение нормативов по физической подготовке. Ключевым испытанием стала специальная полоса, имитирующая реальные условия работы пожарных: участники надевали боевую экипировку, проверяли дыхательные аппараты, отрабатывали расстановку сил, работали с техникой, тушили условный пожар и эвакуировали пострадавшего.
По итогам соревнований первое место занял Бабир Азимов, второе — Сергей Макаров, третье — Иван Ганичев.
Ранее сообщалось, что золото и бронзу завоевали нижегородцы на Кубке ПФО по пожарно-спасательному спорту.