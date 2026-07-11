С января в Нижегородской области «Поезда здоровья» выполнили 125 выездов

Помощь специалистов получили около 22 тысяч человек. Для них провели более 37 тысяч врачебных консультаций и около 73 тысяч лабораторных и инструментальных исследований. Подчеркивается, что работа «Поездов здоровья» направлена на раннюю диагностику опасных заболеваний и предотвращение возникновения у пациентов осложнений.