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С января в Нижегородской области «Поезда здоровья» выполнили 125 выездов

Помощь специалистов получили около 22 тысяч человек.

Источник: Национальные проекты России

Врачи Нижегородской областной клинической больницы имени Н. А. Семашко за полгода выполнили 125 выездов мобильно-диагностических комплексов «Поезда здоровья» в различные муниципалитеты региона, сообщили в пресс-службе правительства области. Такая работа проводится по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Помощь специалистов получили около 22 тысяч человек. Для них провели более 37 тысяч врачебных консультаций и около 73 тысяч лабораторных и инструментальных исследований. Подчеркивается, что работа «Поездов здоровья» направлена на раннюю диагностику опасных заболеваний и предотвращение возникновения у пациентов осложнений.

Передвижные комплексы оснащены всем необходимым диагностическим оборудованием. В них выполняются девять видов УЗИ, остеоденситометрия, а также флюорография, маммография, лабораторные исследования и ЭКГ.

«По итогам первой половины года медики выявили свыше 4,5 тысячи случаев новых заболеваний, в том числе 52 случая подозрений на злокачественные новообразования, у 332 человек выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы, у 223 человек — сахарный диабет. Всем больным даны необходимые рекомендации и назначено лечение», — отметили в Нижегородской областной клинической больнице имени Н. А. Семашко.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.