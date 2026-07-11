«Водоканал» сказал белорусам, почему накипь в чайнике необходима

Директор «Минскводоканала» Федор Римашевский сказал белорусам, почему накипь в чайнике необходима. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
По его словам, определенное количество накипи в чайнике необходимо. Это, замечает Римашевский, указывает на содержание в воде солей и минералов, которые необходимы человеку. А недостаток может спровоцировать нарушение работы организма. По этой причине жесткость воды является важным показателем.
Ранее «Водоканал» назвал жесткость воды в разных районах Минска.
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