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«Водоканал» сказал белорусам, почему накипь в чайнике необходима

«Водоканал» сказал белорусам про накипь в чайнике от воды.

Источник: Комсомольская правда

Директор «Минскводоканала» Федор Римашевский сказал белорусам, почему накипь в чайнике необходима. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

По его словам, определенное количество накипи в чайнике необходимо. Это, замечает Римашевский, указывает на содержание в воде солей и минералов, которые необходимы человеку. А недостаток может спровоцировать нарушение работы организма. По этой причине жесткость воды является важным показателем.

Ранее «Водоканал» назвал жесткость воды в разных районах Минска.

Тем временем синоптики предупредили о ливнях с грозами в Беларуси в выходные 11 и 12 июля.

Также мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения.