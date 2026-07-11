Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело прыгнувшего в воду с низкого моста мужчины ищут водолазы под Волгоградом

Подвыпивший мужчина погиб на глазах очевидцев.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия случилась 10 июня в заливе села Оленье в Дубовском районе Волгоградской области. Отдыхавший на речке мужчина перебрал с алкоголем, залез на мостик, прыгнул в воду и не вынырнул. Тело погибшего на глазах очевидцев уже вторые сутки ищут водолазы, сообщили в ГКУ Служба спасения.

Высота мостика была относительно небольшая, но несчастного случая избежать не удалось. Сейчас на месте трагедии по заявке Дубовского отдела МВД работают сотрудники местного поисково-спасательного подразделения службы.