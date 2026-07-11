В Свердловской области стартовали «Царские дни»

Международный фестиваль православной культуры «Царские дни» пройдет в Свердловской области с 11 по 21 июля. В Екатеринбурге, Верхней Пышме, Среднеуральске, Алапаевске и муниципальном образовании Алапаевское состоятся богослужения, крестные ходы, концерты, выставки и другие культурно-просветительские мероприятия. Фестиваль проводится в 23-й раз и будет приурочен к 108-й годовщине гибели последнего российского императора Николая II и членов его семьи.