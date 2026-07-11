В Ишимбае Башкирии отремонтируют детский сад № 32 «Русалочка»

Здание детского сада № 32 «Русалочка» в городе Ишимбае отремонтируют по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве просвещения Республики Башкортостан.
Там приведут в порядок фасад и кровлю, обновят внутренние инженерные и электрические сети, модернизируют систему пожарного оповещения и выполнят отделочные работы в помещениях. Также планируется облагородить прилегающую территорию.
Вместе с тем еще одно учреждение дошкольного образования ремонтируют в Агиделе. Речь идет о детском саде № 5. Там обновят ключевые пространства, что позволит создать для воспитанников более комфортные условия пребывания.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.