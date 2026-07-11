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На улице Солянке в центре Москвы заменили асфальт

Одна из причин ремонта дорог — образование колейности, которая создает дискомфорт для водителей.

Источник: Национальные проекты России

Ремонт дороги на улице Солянке провели в центре Москвы в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Выполнили ремонт улицы Солянки, которая берет свое начало у Солянского проезда и заканчивается у площади Яузские Ворота», — рассказал Бирюков.

Одной из причин проведения ремонта дорог является образование колейности, возникающей из-за интенсивного автомобильного движения. Она создает дискомфорт для водителей и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. В связи с этим в Москве регулярно проверяют состояние покрытия магистралей, следят за истечением гарантийного срока и своевременно производят замену.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.