На улице Солянке в центре Москвы заменили асфальт

Ремонт дороги на улице Солянке провели в центре Москвы в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Выполнили ремонт улицы Солянки, которая берет свое начало у Солянского проезда и заканчивается у площади Яузские Ворота», — рассказал Бирюков.
Одной из причин проведения ремонта дорог является образование колейности, возникающей из-за интенсивного автомобильного движения. Она создает дискомфорт для водителей и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. В связи с этим в Москве регулярно проверяют состояние покрытия магистралей, следят за истечением гарантийного срока и своевременно производят замену.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.