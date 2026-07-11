На улице Солянке в центре Москвы заменили асфальт

Одной из причин проведения ремонта дорог является образование колейности, возникающей из-за интенсивного автомобильного движения. Она создает дискомфорт для водителей и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. В связи с этим в Москве регулярно проверяют состояние покрытия магистралей, следят за истечением гарантийного срока и своевременно производят замену.