В опрокинувшейся иномарке погибла ростовчанка

В Белой Калитве 10 июля произошла смертельная авария. По данным региональной Госавтоинспекции, в 16:20 на улице Комарова 40‑летняя женщина, управлявшая автомобилем «Форд Фиеста», не справилась с управлением.
Предварительно установлено, что водитель выбрала скорость, не соответствующую дорожным условиям. Машина съехала на правую обочину, её занесло, после чего автомобиль перевернулся. При этом женщина не была пристёгнута ремнём безопасности.
Пострадавшую доставили в медучреждение на скорой помощи, однако от полученных травм она скончалась во время транспортировки. Обстоятельства ДТП продолжают выяснять сотрудники полиции.