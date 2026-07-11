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В Перми скончалась врач скорой помощи Надежда Кутковая

Профессиональный путь по спасению жизней горожан она начала в конце 1970-х годов.

Источник: Комсомольская правда

Пермская станция скорой медицинской помощи сообщила об уходе из жизни коллеги. Кутковая Надежда Михайловна скончалась 7 июля в возрасте 79 лет. Более 30 лет она отдала любимой профессии.

Надежда Кутковая родилась 5 июля 1947 года. Свой профессиональный путь она начала в конце 1970-х годов врачом выездной бригады Свердловской подстанции Перми. В 1980-е годы исполняла обязанности заведующей подстанцией, затем продолжила работу в должности старшего врача городской Центральной подстанции.

На станции скорой медицинской помощи Перми Надежда Михайловна трудилась до 2001 года. Коллеги запомнили ее как ответственного, трудолюбивого человека, высококвалифицированного специалиста и отзывчивого коллегу.

Пермская станция скорой медицинской помощи выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Надежду Михайловну.