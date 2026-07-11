Реставрация скульптуры с гидрой началась на Мамаевом кургане

— Реставрация выполняют специалисты музея по сохранению объектов культурного наследия, которые имеют все необходимые навыки и большой опыт, — рассказали в пресс-службе. — Работая только в теплые сезоны, за два года они планируют привести в порядок все монументы и приступить к работам над другими композициями.