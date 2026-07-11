В Ростове суд выбрал меру пресечения по делу о тройном убийстве в Таганроге

По делу проходят двое. 69‑летнего мужчину позже нашли мёртвым в лесополосе Неклиновского района — предположительно, он покончил с собой. Сейчас под стражей находится 44‑летний подозреваемый: суд отправил его в СИЗО по просьбе следствия. Его причастность к убийствам, поджогу и хранению оружия сейчас выясняют.