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В Саках бизнесмены организовали зарядку телефонов для населения

В Саках предприниматели помогают зарядить мобильные телефоны.

Источник: Комсомольская правда

Город Саки обесточен 11 июля, поэтому предприниматели организовали для жителей зарядку мобильных телефонов. Мэр города Юлия Предыбайло сообщила, что местный бизнес пошел навстречу жителям и организовал сеть пунктов зарядки, но пользоваться ими придется с оглядкой на время. Ведь дизельный генератор, питающий точки подключения, требует регулярных остановок для охлаждения.

— Просим пользоваться зарядкой рационально и ограничить время зарядки одного устройства до 20 минут.

Всего в списке значатся два десятка торговых точек и заведений — от магазина «Мясника» на Ветеринарном переулке до кафе «Фортуна» на Революции. Время работы варьируется: некоторые точки открыты до 22:00, другие работают «по мере работы генератора».

Маломобильные горожане могут обратиться в общество инвалидов «Товарищ» по ул. Курортная, дом 61 для зарядки мобильных телефонов, а также технических средств реабилитации с электроприводом: инвалидных электроколясок, электроскутеров..

Важное условие: отправляясь на поиски розетки, не забудьте взять с собой собственное зарядное устройство (кабель и адаптер).

Где можно зарядить телефон в городе Саки:

Магазин Мясника— пер. Ветеринарный, 1А
08:00—18:00

Магазин «Яблоко» — ул. Советская
до 19:00.

Магазин «Яблоко»- ул Симферопольская
08.00до 22.00.

Магазин «Орехи и сухофрукты» — пер. Ветеринарный
10:00—18:00

Кафе «Фортуна» — ул. Революции, 12
10:00—22:00

Магазин «Место'с» — ул. Советская, 2
до 18:00

Магазин «Велес» — ул. Гайнутдинова
08:00—20:00

Магазин «Хмельной» — ул. Гайнутдинова
10:00—14:00

Магазин «Хмельной» — ул. Строительная, 14
15:00—17:00

Магазин «Продукты» — ул. Ленина, 12
09:00—18:00 (с перерывами)

Магазин «НАФ-НАФ» — ул. Строительная, 8
09:00—18:00 (с перерывами)

Магазин «Мясо» — ул. Строительная
09:00—18:00 (с перерывами)

Магазин «Свежий» — ул. Ленина, 21/10
09:00—18:00 (с перерывами)

Магазин «Злагода» — ул. Интернациональная, 39
09:00—18:00 (с перерывами)

Магазин «АВС» — ул. Набережная, 7
По мере работы генератора

Магазин «Весна» — ул. Менделеева
По мере работы генератора

Санаторий «Саки»
12:30—14:00
18:00—19:00
Физкультурно оздоровительный комплекс, ул. Заводская 58
15.00−18.00
На базе Сакской городской общественной организации инвалидов «Товарищ» развернут Центр содействия маломобильным гражданам города Саки.