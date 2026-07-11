В Саках бизнесмены организовали зарядку телефонов для населения

Город Саки обесточен 11 июля, поэтому предприниматели организовали для жителей зарядку мобильных телефонов. Мэр города Юлия Предыбайло сообщила, что местный бизнес пошел навстречу жителям и организовал сеть пунктов зарядки, но пользоваться ими придется с оглядкой на время. Ведь дизельный генератор, питающий точки подключения, требует регулярных остановок для охлаждения.
— Просим пользоваться зарядкой рационально и ограничить время зарядки одного устройства до 20 минут.
Всего в списке значатся два десятка торговых точек и заведений — от магазина «Мясника» на Ветеринарном переулке до кафе «Фортуна» на Революции. Время работы варьируется: некоторые точки открыты до 22:00, другие работают «по мере работы генератора».
Маломобильные горожане могут обратиться в общество инвалидов «Товарищ» по ул. Курортная, дом 61 для зарядки мобильных телефонов, а также технических средств реабилитации с электроприводом: инвалидных электроколясок, электроскутеров..
Важное условие: отправляясь на поиски розетки, не забудьте взять с собой собственное зарядное устройство (кабель и адаптер).
Где можно зарядить телефон в городе Саки:
Магазин Мясника— пер. Ветеринарный, 1А
Магазин «Яблоко» — ул. Советская
до 19:00.
Магазин «Яблоко»- ул Симферопольская
08.00до 22.00.
Магазин «Орехи и сухофрукты» — пер. Ветеринарный
Кафе «Фортуна» — ул. Революции, 12
Магазин «Место'с» — ул. Советская, 2
до 18:00
Магазин «Велес» — ул. Гайнутдинова
Магазин «Хмельной» — ул. Гайнутдинова
Магазин «Хмельной» — ул. Строительная, 14
Магазин «Продукты» — ул. Ленина, 12
Магазин «НАФ-НАФ» — ул. Строительная, 8
Магазин «Мясо» — ул. Строительная
Магазин «Свежий» — ул. Ленина, 21/10
Магазин «Злагода» — ул. Интернациональная, 39
Магазин «АВС» — ул. Набережная, 7
По мере работы генератора
Магазин «Весна» — ул. Менделеева
По мере работы генератора
Санаторий «Саки»
Физкультурно оздоровительный комплекс, ул. Заводская 58
15.00−18.00
На базе Сакской городской общественной организации инвалидов «Товарищ» развернут Центр содействия маломобильным гражданам города Саки.