В Юринском районе Марий Эл обновят сети водоснабжения

Благодаря обновлению этих инженерных систем повысится качество коммунальных услуг для более чем 3,4 тыс. человек, проживающих в деревне Быковке и поселке Юрино. На площадке специалисты выполняют разработку грунта и его послойное уплотнение в траншеях. Параллельно они занимаются прокладкой нового трубопровода и устройством колодцев. Все строительно-монтажные работы планируют завершить до 30 сентября 2027 года.