В Юринском районе Марий Эл обновят сети водоснабжения

Системы водоснабжения и водоотведения будут обновлены в Юринском районе Республики Марий Эл. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Благодаря обновлению этих инженерных систем повысится качество коммунальных услуг для более чем 3,4 тыс. человек, проживающих в деревне Быковке и поселке Юрино. На площадке специалисты выполняют разработку грунта и его послойное уплотнение в траншеях. Параллельно они занимаются прокладкой нового трубопровода и устройством колодцев. Все строительно-монтажные работы планируют завершить до 30 сентября 2027 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.