Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девятилетний мальчик пропал в Дзержинске

Он ушел из дома вечером 10 июля и не вернулся.

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинске разыскивают девятилетнего мальчика. Об этом сообщает поисково-спасательный центр «Рысь».

Последний раз он был дома около 21:00 на улице Железнодорожной. Затем ребенок ушел и не вернулся. Мальчик худощавого телосложения, ростом около 140 сантиметров. У него темно-русые волосы и карие глаза. У ребенка на коленях ссадины.

Из дома мальчик выходил в темной футболке и темных шортах. На ногах — белые кроссовки. С собой мальчик взял черный рюкзак с желтыми полосками.

В настоящее время местонахождение ребенка неизвестно. Волонтеры уже организовали поиски мальчика.