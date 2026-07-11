Девятилетний мальчик пропал в Дзержинске

Последний раз он был дома около 21:00 на улице Железнодорожной. Затем ребенок ушел и не вернулся. Мальчик худощавого телосложения, ростом около 140 сантиметров. У него темно-русые волосы и карие глаза. У ребенка на коленях ссадины.