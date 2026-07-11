В поселке Заиграево в Бурятии появится детский просветительский центр

Культурно-просветительский центр «Детский островок» появится в поселке Заиграево Республики Бурятии, сообщили в региональном министерстве культуры. Его создадут на базе местной детской библиотеки при поддержке нацпроекта «Семья».
Специалисты отремонтировали помещение, выделенное под работу центра. Сейчас его оснащают современным оборудованием, мебелью, книгами. Для юных посетителей там будут проводить различные конкурсы, акции, мастер-классы, познавательно-развлекательные мероприятия, праздники.
«2025 год стал для нашего района в библиотечном направлении годом кардинальных перемен. Победа в конкурсном отборе на создание детского культурно-просветительского центра в рамках национального проекта “Семья” — двойная радость, так как мы еще выиграли конкурс по созданию модельной библиотеки. Новые ресурсы и возможности позволяют качественно изменить библиотечное обслуживание как взрослых, так и детей. Радует то, что наши дети будут посещать библиотеку совершенно другого формата, с красивым дизайном, комфортным пространством и доступом к новым информационным технологиям», — сказала директор Центральной библиотечной системы Заиграевского района Светлана Партунаева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.