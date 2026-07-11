В поселке Заиграево в Бурятии появится детский просветительский центр

«2025 год стал для нашего района в библиотечном направлении годом кардинальных перемен. Победа в конкурсном отборе на создание детского культурно-просветительского центра в рамках национального проекта “Семья” — двойная радость, так как мы еще выиграли конкурс по созданию модельной библиотеки. Новые ресурсы и возможности позволяют качественно изменить библиотечное обслуживание как взрослых, так и детей. Радует то, что наши дети будут посещать библиотеку совершенно другого формата, с красивым дизайном, комфортным пространством и доступом к новым информационным технологиям», — сказала директор Центральной библиотечной системы Заиграевского района Светлана Партунаева.