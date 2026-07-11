Движение по Литейному мосту ограничат почти на месяц из-за ремонта

С 14 июля на Литейном мосту в Санкт-Петербурге начнется ремонт дорожного покрытия. Работы продлятся до 13 августа и будут проходить в три этапа, при этом полностью перекрывать движение не планируется, сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.