Всероссийский театральный фестиваль во Владикавказе завершится концертом

Главной темой фестиваля в этом году стал Год единства народов России. В первый день состоялся парад по проспекту Мира. Праздничное шествие возглавили представители национальных общин республики. Они были одеты в традиционные этнические костюмы. К представителям национальных общин также присоединились местные театральные, музыкальные и танцевальные коллективы, артисты из различных уголков нашей страны, жители и гости города. Парад был посвящен главному символу наследия Евгения Вахтангова — спектаклю «Принцесса Турандот».