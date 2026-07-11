Всероссийский театральный фестиваль во Владикавказе завершится концертом

Третий Всероссийский театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой» проходит во Владикавказе в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве культуры Северной Осетии. Событие завершится праздничным концертом на площади Свободы 12 июля.
Главной темой фестиваля в этом году стал Год единства народов России. В первый день состоялся парад по проспекту Мира. Праздничное шествие возглавили представители национальных общин республики. Они были одеты в традиционные этнические костюмы. К представителям национальных общин также присоединились местные театральные, музыкальные и танцевальные коллективы, артисты из различных уголков нашей страны, жители и гости города. Парад был посвящен главному символу наследия Евгения Вахтангова — спектаклю «Принцесса Турандот».
Участникам фестиваля показали спектакли «Чехов-GALA», «Сотворившая чудо. Невыдуманная история в двух частях», «Записки юного врача», фолк-рок-мюзикл «От Некрасова до Некрасова», сцены из пьес «Гамлет», «Сон в летнюю ночь», «Ромео и Джульетта», «Ричард III», «Отелло», «Король Лир». А на площади Свободы 12 июля перед зрителями выступят певцы Клава Кока и Арсен Мукенди, а также группа «Отпетые мошенники».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.