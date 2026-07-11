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Сколько черешни можно съесть за один прием пищи без удара по ЖКТ?

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Гастроэнтеролог, гепатолог Европейского медицинского центра (EMC) Екатерина Федосьина в интервью РИА Новости сообщила допустимую порцию черешни за один прием пищи.

Источник: Sputnik.by

«Для большинства здоровых взрослых людей безопасной считается порция 200−300 граммов черешни за один прием пищи», — сказала Федоськина.

Она добавила, что оптимальным количеством черешни за сутки считается 300 — 500 граммов ягоды. Врач уточнила, что такая порция допустима только в том случае, если организм хорошо реагирует на продукт и не вызывает дискомфорт в желудке или кишечнике.

Федоськина напомнила, что даже очень полезные продукты лучше всего есть в меру. По ее словам, черешня богата натуральными сахарами, и в ней содержится большое количество клетчатки.

«Поэтому переедание может привести к дискомфорту, особенно у лиц с проблемным желудочно-кишечным трактом», — подчеркнула врач.