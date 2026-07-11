Госкомитет судэкспертиз сказал белорусам, что надо делать с телефоном раз в неделю

Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз сказали белорусам, что надо делать с телефоном раз в неделю.
Если смартфоны белорусов начали быстро разряжаться, терять сеть и притормаживать, то их необходимо просто перезагрузить. Эксперты обращают внимание на регулярную перезагрузку мобильного устройства.
За день пользователь на своем смартфоне открывает десятки приложений. Даже в случае их закрытия, многие процессы и далее продолжают висеть в фоновом режиме, перегружать оперативную память, незаметно «пожирать» батарею.
При полной перезагрузке очищается оперативная память, закрываются зависшие фоновые процессы, активируются обновления безопасности, которые часто находятся в режиме ожидания.
«Обычное выключение — не то же самое. Систему от накопленного “мусора” очищает только нажатие кнопки “перезагрузить”, — подчеркивают специалисты.
Ранее синоптики предупредили о ливнях с грозами в Беларуси в выходные 11 и 12 июля.
Тем временем синоптики сказали, почему в июле в Беларуси такое холодное лето и каким будет август 2026: «Самый холодный день мы уже пережили».
А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в день Петра и Павла 12 июля, когда говорят «Пришел Петрок, опал листок».