Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госкомитет судэкспертиз сказал белорусам, что надо делать с телефоном раз в неделю

Судэксперты сказали белорусам, что надо делать с телефоном раз в неделю.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз сказали белорусам, что надо делать с телефоном раз в неделю.

Если смартфоны белорусов начали быстро разряжаться, терять сеть и притормаживать, то их необходимо просто перезагрузить. Эксперты обращают внимание на регулярную перезагрузку мобильного устройства.

«Инженеры Apple и Google сходятся во мнении: перезагружать гаджет нужно минимум раз в неделю», — говорится в сообщении.

За день пользователь на своем смартфоне открывает десятки приложений. Даже в случае их закрытия, многие процессы и далее продолжают висеть в фоновом режиме, перегружать оперативную память, незаметно «пожирать» батарею.

При полной перезагрузке очищается оперативная память, закрываются зависшие фоновые процессы, активируются обновления безопасности, которые часто находятся в режиме ожидания.

«Обычное выключение — не то же самое. Систему от накопленного “мусора” очищает только нажатие кнопки “перезагрузить”, — подчеркивают специалисты.

Ранее синоптики предупредили о ливнях с грозами в Беларуси в выходные 11 и 12 июля.

Тем временем синоптики сказали, почему в июле в Беларуси такое холодное лето и каким будет август 2026: «Самый холодный день мы уже пережили».

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в день Петра и Павла 12 июля, когда говорят «Пришел Петрок, опал листок».