Дорогу к пяти селам по дороге Красная Речка — Казакевичево восстановили

Как сообщили в правительстве Хабаровского края, дорожные службы, спасатели, представители районной администрации и краевых властей оперативно устранили последствия паводка. На месте уложили семь водопропускных труб, дорогу укрепили скальным грунтом. Сейчас на участке действует реверсивное движение, а после полного открытия проезда специалисты продолжат укрепление объездной дороги.