Дорогу к пяти селам по дороге Красная Речка — Казакевичево восстановили

В Хабаровском районе восстановили движение по объездной дороге через реку Правая на 12-м километре трассы Красная Речка — Казакевичево. Участок пришлось экстренно закрыть после сильных дождей, которые вызвали резкий подъем воды и размыв дорожного полотна.
Как сообщили в правительстве Хабаровского края, дорожные службы, спасатели, представители районной администрации и краевых властей оперативно устранили последствия паводка. На месте уложили семь водопропускных труб, дорогу укрепили скальным грунтом. Сейчас на участке действует реверсивное движение, а после полного открытия проезда специалисты продолжат укрепление объездной дороги.
«Движение по размытому участку на 12-м километре трассы Красная Речка — Казакевичево восстановлено. Задача, которую поставил перед дорожниками губернатор Дмитрий Демешин, выполнена, люди снова имеют свободный проезд», — сообщили в краевом министерстве транспорта.
С 13 июля автобусное сообщение на этом направлении возобновится по обычному расписанию.
Одновременно продолжается восстановление дороги Биробиджан — Кукан. После ремонта размытых подходов к мостам вновь обеспечен временный проезд к поселку Кукан. Транспортное сообщение также восстановлено с селами Догордон и Наумовка, а в районе моста через реку Быдыр продолжается строительство объездной дороги.