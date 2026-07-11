В Кемерове отремонтировали участок Логового шоссе

Участок Логового шоссе отремонтировали в Кемерове. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.
Специалисты привели в порядок участок от Кузнецкого моста до пересечения шоссе с проспектом Шахтеров. Протяженность обновленного отрезка превышает 1,5 км. Там устранили пучинистые участки, уложили асфальтовое покрытие и нанесли разметку. В основном ремонт выполняли в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта днем.
Обновление этого участка имеет ключевое значение для транспортной доступности промышленных зон и разгрузки центральных магистралей. Ожидается, что благодаря проведенному ремонту удастся сократить время доставки товаров в городские сети, увеличить пропускную способность шоссе и минимизировать риски возникновения заторов в часы пик.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.