Обстановку с бензином скоро нормализуют в Нижегородской области — минэнерго

Ситуация с бензином на заправках региона стабилизируется в ближайшие сроки.
Об этом заявили в соцсети «ВКонтакте» представители министерства ЖКХ и топливно-энергетического комплекса (минэнерго) Нижегородской области, отвечая на вопросы пользователей. Они добавили, что делается всё возможное, чтобы наладить обеспечение региона топливом. В области пока введены ограничения — чётные или нечётные даты для заправки на АЗС частных лиц в зависимости от госномера автомобиля. Но меры это временные и вынуженные, подчеркнули профильные чиновники.
Диалог с поставщиками бензина и с федеральным кабинетом министров Нижегородская область ведёт круглые сутки, уточнили в минэнерго.
Напомним, ранее в регионе с 9 июля ввели активно обсуждаемые временные правила продажи бензина частным лицам, однако пока очереди за топливом на АЗС сохраняются.