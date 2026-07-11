Обстановку с бензином скоро нормализуют в Нижегородской области — минэнерго

Об этом заявили в соцсети «ВКонтакте» представители министерства ЖКХ и топливно-энергетического комплекса (минэнерго) Нижегородской области, отвечая на вопросы пользователей. Они добавили, что делается всё возможное, чтобы наладить обеспечение региона топливом. В области пока введены ограничения — чётные или нечётные даты для заправки на АЗС частных лиц в зависимости от госномера автомобиля. Но меры это временные и вынуженные, подчеркнули профильные чиновники.