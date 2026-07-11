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Через Воронеж запускают еще один поезд на юг

Он будет ходить из Москвы до Адлера.

Источник: Комсомольская правда

Через Воронеж пройдет еще один новый поезд на юг, об этом сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».

Состав № 197/198 сообщением Москва — Адлер будет ходить через день. Укомплектован он одноэтажными купейными и плацкартными вагонами.

Поезд отправится в первый рейс с Павелецкого вокзала Москвы 16 июля в 00.55, прибудет в Адлер на следующий день в 19.00. Он проследует через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе, Сочи.

Из Адлера поезд будет уходить с 16 июля в 02.50 и прибывать в Москву на следующий день в 14.26.

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