Вдова участника СВО отдала мошенникам 13 миллионов рублей

— Жительница Киквидзенского района за два дня сняла более 13 миллионов рублей. Когда к ней подошли сотрудники банка и поинтересовались, для чего ей требуется такая крупная сумма, она рассказала о якобы готовящейся сделке по покупке недвижимости, — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. — На следующий день женщина передала сверток с деньгами рядом со своим домом. После этого «охотившиеся за деньгами» собеседники перестали выходить на связь.