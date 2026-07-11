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В Пензе модернизируют школу № 28

Сдать обновленное дошкольное учреждение в эксплуатацию планируют в 2027 году.

Источник: Национальные проекты России

Школу № 28 им. В. О. Ключевского отремонтируют в Пензе при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в областном министерстве образования.

Уточним, что данное здание было построено в 1973 году. Оно рассчитано на 720 ученических мест. Работы в подвальных помещениях уже полностью завершены. Сейчас специалисты меняют систему отопления в здании. Также им предстоит отремонтировать кровлю. По словам министра образования Пензенской области Ларисы Казаковой, работы идут с опережением графика. Она уточнила, что школа будет сдана в эксплуатацию в 2027 году.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.