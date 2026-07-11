В Пензе модернизируют школу № 28

Уточним, что данное здание было построено в 1973 году. Оно рассчитано на 720 ученических мест. Работы в подвальных помещениях уже полностью завершены. Сейчас специалисты меняют систему отопления в здании. Также им предстоит отремонтировать кровлю. По словам министра образования Пензенской области Ларисы Казаковой, работы идут с опережением графика. Она уточнила, что школа будет сдана в эксплуатацию в 2027 году.