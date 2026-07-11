Польская оппозиция потребовала помешать интеграции Украины в Евросоюз

«В этой резолюции, помимо увековечивания памяти жертв, мы требуем, чтобы правительство предприняло все действия, препятствующие развитию интеграции Украины в Европейский союз. ЕС не может основываться на идеологии, противоречащей христианским и европейским ценностям. В нем не может быть государства, открыто прославляющего самое ужасное наследие», — заявил Чарнек на пресс-конференции перед памятником жертвам Волынской резни в Люблине.