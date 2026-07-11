Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Горном Алтае обновят участок трассы Солонешное — Усть‑Кан

Этот отрезок дороги ведет к селу Яконур.

Источник: Национальные проекты России

Участок трассы Солонешное — Усть‑Кан отремонтируют в Республике Алтай по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Специалисты уже отфрезеровали старый асфальт, устранили пучины, выполнили необходимые земляные работы, а также обустроили водопропускную систему. Сейчас они укладывают там новое дорожное покрытие.

Ремонтируемый участок дороги ведет к селу Яконур в Усть‑Канском районе. Там проживают около 1,5 тыс. человек. Подчеркивается, что работы выполняют с соблюдением действующих технических регламентов и стандартов качества.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.