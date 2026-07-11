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В России не планируют вводить официальный выходной 31 декабря

В России не планируют закреплять за 31 декабря официальный статус нерабочего дня, сообщил.

В России не планируют закреплять за 31 декабря официальный статус нерабочего дня, сообщил глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков.

— Введение дополнительного дня — это сразу же изменение общего баланса трудовых и рабочих дней, — цитируют РИА Новости главу ведомства. — Я думаю, что на этом этапе в этом нет необходимости, с учетом того, что у нас гибкое законодательство, позволяющее выходные дни двигать в соответствии с нормой.

Антон Котяков также заявил, что Минтруд подготовил постановление с утвержденным календарем праздничных выходных на следующий год. Подписание документа планируется в ближайшее время. По проекту в 2027 году россиян ждут очередные длинные новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027 года.

Фото Павла Мирошкина.

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