В России не планируют вводить официальный выходной 31 декабря

— Введение дополнительного дня — это сразу же изменение общего баланса трудовых и рабочих дней, — цитируют РИА Новости главу ведомства. — Я думаю, что на этом этапе в этом нет необходимости, с учетом того, что у нас гибкое законодательство, позволяющее выходные дни двигать в соответствии с нормой.