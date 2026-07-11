В селе Бердигестях на территории Якутии отремонтируют детский сад № 8

Центр развития ребенка — детский сад № 8 «Сардаана» имени Х. К. Татариновой модернизируют в селе Бердигестях в Якутии, сообщили в администрации главы и правительства региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Семья».
Специалисты уже завершили демонтажные работы и обновили кровлю здания. Сейчас они приводят в порядок фасад, выполняют отделку, налаживают систему отопления. Завершить ремонт планируют до конца текущего года.
«В Бердигестяхе капитальный ремонт сегодня ведется сразу на нескольких объектах, и один из самых крупных — детский сад “Сардаана”. Здание, построенное в 1980-х годах, полностью преобразится: здесь будут современные помещения, новое оборудование и комфортные условия для детей и работников детского сада», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.