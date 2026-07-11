В Ростове будут судить работника судоходной компании за дачу взятки

В надзорном ведомстве уточнили, что Волго-Донской транспортной прокуратурой было утверждено обвинительное заключение в отношении работника коммерческой структуры. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий).