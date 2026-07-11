Ветерану Великой Отечественной войны из Железнодорожного исполнилось 106 лет

Василий Алексеевич родился в Новосибирской области. С 17 лет он работал в колхозе. В 1938 году его призвали в армию. «Великая Отечественная война началась для него с битвы за Москву. Ветеран участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, Польши, был стрелком, разведчиком, связистом. Победу встретил в Германии», — отметили в правительстве.