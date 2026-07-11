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Ветерану Великой Отечественной войны из Железнодорожного исполнилось 106 лет

Василию Скасырскому направили поздравления от имени президента России Владимира Путина и губернатора Алексея Беспрозванных.

Ветерану Великой Отечественной войны из Железнодорожного Василию Скасырскому исполнилось 106 лет. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Василию Алексеевичу направили поздравления от имени президента России Владимира Путина и губернатора Алексея Беспрозванных.

«За Вашими плечами — более века истории нашей страны. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, знаю, что несколько раз были ранены, но всегда самоотверженно возвращались в строй. Ваши боевые награды — символ огромного личного вклада в Победу», — говорится в поздравительном адресе.

Василий Алексеевич родился в Новосибирской области. С 17 лет он работал в колхозе. В 1938 году его призвали в армию. «Великая Отечественная война началась для него с битвы за Москву. Ветеран участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, Польши, был стрелком, разведчиком, связистом. Победу встретил в Германии», — отметили в правительстве.

Среди наград ветерана — два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны второй степени и медаль «За отвагу». После войны Василий Алексеевич вернулся в Новосибирскую область, где трудился в сфере сельского хозяйства. Более 25 лет назад он переехал в Железнодорожный.

У Василия Алексеевича есть большая и дружная семья: две дочери, три внука, шесть правнуков и три праправнука.

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