Ветерану Великой Отечественной войны из Железнодорожного исполнилось 106 лет

Ветерану Великой Отечественной войны из Железнодорожного Василию Скасырскому исполнилось 106 лет. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Василию Алексеевичу направили поздравления от имени президента России Владимира Путина и губернатора Алексея Беспрозванных.
«За Вашими плечами — более века истории нашей страны. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, знаю, что несколько раз были ранены, но всегда самоотверженно возвращались в строй. Ваши боевые награды — символ огромного личного вклада в Победу», — говорится в поздравительном адресе.
Василий Алексеевич родился в Новосибирской области. С 17 лет он работал в колхозе. В 1938 году его призвали в армию. «Великая Отечественная война началась для него с битвы за Москву. Ветеран участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, Польши, был стрелком, разведчиком, связистом. Победу встретил в Германии», — отметили в правительстве.
Среди наград ветерана — два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны второй степени и медаль «За отвагу». После войны Василий Алексеевич вернулся в Новосибирскую область, где трудился в сфере сельского хозяйства. Более 25 лет назад он переехал в Железнодорожный.
У Василия Алексеевича есть большая и дружная семья: две дочери, три внука, шесть правнуков и три праправнука.