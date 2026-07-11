МП «Электрический транспорт» получило предостережение от омского минприроды

Сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии заинтересовались работой муниципального предприятия «Электрический транспорт». Накануне, 10 июля, ведомство направило в адрес организации официальное предупреждение.
Согласно записи, размещённой в реестре контрольных мероприятий, специалисты министерства установили потенциальные угрозы загрязнения атмосферы на производственных площадках компании. Особую тревогу у проверяющих вызвал объём выбросов угарного газа.
Руководству предприятия предписано усилить мониторинг за собственными источниками загрязнения и неукоснительно придерживаться экологических стандартов.