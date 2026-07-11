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МП «Электрический транспорт» получило предостережение от омского минприроды

На объектах организации обнаружили выбросы.

Источник: Om1 Омск

Сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии заинтересовались работой муниципального предприятия «Электрический транспорт». Накануне, 10 июля, ведомство направило в адрес организации официальное предупреждение.

Согласно записи, размещённой в реестре контрольных мероприятий, специалисты министерства установили потенциальные угрозы загрязнения атмосферы на производственных площадках компании. Особую тревогу у проверяющих вызвал объём выбросов угарного газа.

Руководству предприятия предписано усилить мониторинг за собственными источниками загрязнения и неукоснительно придерживаться экологических стандартов.