Строганина, паста в головке сыра и виштынецкие пельмени: рестораны в центре Калининграда

С 9:00 до 12:00 в кафе подают завтраки, к которым прилагается бесплатный бокал игристого. Есть как и классические позиции (драники, глазунья, каши, сырники с вареньем из черной смородины и т.д.), так и блюда в азиатском стиле. Например, повара готовят пимбап — корейское блюдо, которое в «Stories» подают с говядиной (от 499 ₽) либо форелью (от 599 ₽). Помимо этого, в меню представлена хала с копченым окороком (от 499 ₽) или форелью (от 599 ₽) — еврейский традиционный праздничный хлеб.