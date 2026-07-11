Строганина, паста в головке сыра и виштынецкие пельмени: рестораны в центре Калининграда

В центре Калининграда работают десятки ресторанов с самой разной кухней. «Новый Калининград» изучил меню популярных заведений и отзывы гостей и отобрал блюда, которые посетители рекомендуют чаще всего.
Городское кафе «Stories» на Советском проспекте.
Кухня: европейская, итальянская и паназиатская.
Средний чек: 800−1000 рублей.
Рейтинг 2ГИС: 4,6.
Рейтинг «Яндекс. Карты»: 5.
«Stories» — это современное кафе с открытой кухней. Оно специализируется на блюдах европейской, итальянской и паназиатской кухни. Особенностью ресторана является фиксированная стоимость — 499 или 599 ₽ за блюдо. Гости могут наблюдать за процессом приготовления еды благодаря открытой кухне. Зал вмещает в себя около 70−90 человек.
Фото: «Stories».
Отдельные позиции из меню.
С 9:00 до 12:00 в кафе подают завтраки, к которым прилагается бесплатный бокал игристого. Есть как и классические позиции (драники, глазунья, каши, сырники с вареньем из черной смородины и т.д.), так и блюда в азиатском стиле. Например, повара готовят пимбап — корейское блюдо, которое в «Stories» подают с говядиной (от 499 ₽) либо форелью (от 599 ₽). Помимо этого, в меню представлена хала с копченым окороком (от 499 ₽) или форелью (от 599 ₽) — еврейский традиционный праздничный хлеб.
В кафе можно попробовать роллы, например «тунец татаки» (499 ₽) или темпура-ролл с угрем (499 ₽), которые хвалят за хорошую текстуру и свежую рыбу. Роллы подаются по шесть штук. Интересна подача — так, на «тунец татаки» сверху выкладывают ломтики тунца, слегка опаленного горелкой, кунжут, сальсу из вяленых томатов и цитрусовый соус понзу.
Ресторан готов предложить гостям пасту с цыпленком и шпинатом, папарделле карбонара, а также папарделле с креветкой в сливочном соусе том ям (499 ₽). Последнюю наиболее часто упоминают в отзывах — по мнению посетителей, благодаря соусу классическая итальянская паста приобретает пряно-острый и сладковатый вкус. Отметим, что, несмотря на заявленную остроту в блюдах в меню «Stories», соусы имеют слегка островатый, а не жгучий и обжигающий вкус, так что можно смело пробовать непривычные блюда.
Еще один фаворит — это салат с хрустящими баклажанами, томатами и соусом свит чили (499 ₽), который некоторые гости называют «самым лучшим блюдом в меню». Баклажаны остаются хрустящими снаружи и сочными внутри. Соус придает сладость с легкой остринкой.
Для любителей более острого в меню представлен том ям с морепродуктами (599 ₽), который не уступает специализированным ресторанам с паназиатской кухней. Его готовят на кокосовом молоке с добавлением пасты том ям, кальмаров, мидий, креветок и грибов. Блюдо подается с порцией риса с лаймом.
Для тех, кому больше нравится, домашняя и сытная еда предлагают цыпленка в хрустящей панировке с салатом из свежих овощей (499 ₽). Блюдо подается с картофельным пюре и перечным соусом.. Помимо этого, гости выбирают куриный бифштекс с картофельными дольками, яйцом и салатом, заправленным соусом цитронет (499 ₽). Позиции хвалят за нежное мясо.
Фото: «Stories».
Остерия «Tutto osteria» на ул. Генделя, 3а.
Кухня: итальянская.
Средний чек: 1500 рублей.
Рейтинг на 2ГИС: 4,9.
Рейтинг «Яндекс. Карты»: 5.
Камерная остерия позиционируется на кухне в итальянских традициях из местных продуктов. В меню представлены антипасти, римская пицца, домашняя паста и ризотто. Ресторан располагается на двух этажах. Зал рассчитан примерно на 40 посадочных мест. Через весь зал «тянется» декорация в виде извивающейся макаронины. В теплое время года открывается летняя веранда.
Фото: «Tutto Osteria».
Отдельные позиции из меню.
В качестве закуски гости могут взять тающие во рту баклажаны реджано со страчателлой и апулийскими томатами (790 ₽). Повара готовят их в густом томатном соусе и посыпают пармезаном. В отзывах к ним рекомендуют взять домашнюю пышную фокаччу (190 ₽).
Вителло тонато — универсальная закуска, которую часто выбирают гости. В «Tutto Osteria» ее готовят из обожженной на раскаленной сковороде говядины с соусом тонато на основе эспрессо. Подают блюдо с перчиками бикиньо и руколой.
Посетители рекомендуют попробовать самую дорогую позицию — спагетти карбонара в головке сыра (2190 ₽). Блюдо предназначено на две персоны. Официант на глазах у гостей смешивает спагетти прямо в головке выдержанного пармезана, благодаря чему блюдо приобретает насыщенный, тягучий вкус сыра.
Любители морепродуктов оценят спагетти «Фрутти ди маре» (990 ₽) с сочными креветками, мидиями в створках, щупальцами кальмара и осьминога. Блюдо подается с чесночным зеленым маслом и зеленью. Гости хвалят его за большое количество начинки.
Завершить ужин можно тирамису (520 ₽). Ресторан делает его «более шоколадным и менее сладким». Печенье савоярди пропитывают эспрессо и шоколадным ликером, а затем чередуют с кофейно-шоколадным кремом на основе маскарпоне. Композицию завершает тонкий слой темного шоколада.
Фото: Tutto Osteria.
Ресторан «Кавказ» на площади Победы.
Кухня: грузинская, армянская, азербайджанская.
Средний чек: 950−1200 рублей.
Рейтинг 2ГИС: 4,9.
Рейтинг «Яндекс Карты»: 5.
Ресторан «Кавказ» — это гостеприимное заведение, объединяющее традиции грузинской, армянской и азербайджанской кухонь. Гостям предлагают совершить «целое путешествие на Кавказ» — в его историю, культуру, гостеприимство, кухню и традиции. Ресторан вмещает примерно 150−200 гостей.
Фото: «Кавказ».
Отдельные позиции из меню:
1. Ни один ресторан грузинской кухни не может обойтись без хинкали. «Кавказ» не стал исключением. Гостям предлагают множество различных видов этого блюда. Любые хинкали можно пожарить, но при этом стоимость увеличивается на 20 ₽, а время ожидания составит от 25 минут.
На сайте заведения отмечается, что хинкали калакури со свининой-говядиной, кинзой, перцем чили и красным луком (120 ₽ за штуку) являются «хитом» ресторана. Посетители в свою очередь обращают внимание на тонкое тесто, обилие ароматного мясного бульона и яркий вкус свежей кинзы.
Среди мясных видов можно еще заказать хинкали с цыпленком (110 ₽), рубленой говядиной (130 ₽), бараниной (165 ₽), а также чакапули (185 ₽). Последние представляют собой оригинальную вариацию традиционного грузинского блюда, где сочное мясо ягненка сочетается с белым вином, перцем чили и тархуном. Отметим, что все позиции, помимо хинкали с цыпленком, будут острыми из-за наличия чили в составе.
Вегетарианцам готовы предложить хинкали с картофелем и грибами (110 ₽), с грузинским сыром (125 ₽), которые рекомендуют есть с топленым маслом, а также с грибами с добавлением кинзы, перца чили и красного лука (115 ₽).
В меню также можно найти мини-хинкали калакури в бульоне татариахни (279 ₽), в сырном соусе (430 ₽) или перечном соусе (430 ₽). Гости могут взять и ассорти — хинкали с сыром, грибами и калакури обойдутся в 639 ₽ за шесть штук.
2. Еще один хит заведения — это классический грузинский хачапури по-аджарски в виде лодочки с тонким хрустящим бортиком и большим количеством нежного сыра сулугуни (595 ₽). В блюдо добавляют кубик масла и яйцо. В ресторане рекомендуют аккуратно перемешать начинку и только потом пробовать хачапури.
В ресторане подают и другие виды хачапури — например по-имеретински (725 ₽). Это грузинская лепешка с сыром сулугуни внутри. Своеобразной альтернативой можно назвать хачапури по-мегрельски (779 ₽) — отличие в том, что блюдо сверху покрывают запеченной корочкой имеретинского сыра.
В ресторане также подают хачапури на шампуре с сыром сулугуни (540 ₽) или с сулугуни и лососем (775 ₽). В меню представлен и хачапури с карамелизированной грушей и сыром дор блю (899 ₽).
3. В отзывах гости довольно часто упоминают шашлык из свиной шеи (695 ₽), который подают с лавашом, красным луком, зеленью и соусом сацебели. Мясо выносят горячим, прямо с мангала. Посетители подчеркивают, что шашлык мягкий и сочный, без лишнего жира.
Помимо этого, гости могут попробовать шашлык из куриного бедра (615 ₽), утиной грудки (550 ₽) и свиной грудинки (679 ₽).
4. Посетителям предлагают «настоящий» грузинский суп харчо (535 ₽). Это острый суп с говяжьей грудинкой и рисом, к которому добавляют чеснок и кинзу. В отзывах гости отмечают его «эталонную» густоту, наваристый пряный бульон, обилие мягкого мяса и баланс остроты.
Фото: «Кавказ».
Ресторан-пивоварня «Хмель» на площади Победы.
Кухня: русско-сибирская.
Средний чек: 1700−2000 рублей.
Рейтинг 2ГИС: 4,8.
Рейтинг «Яндекс. Карты»: 5.
Заведение позиционирует себя как «ресторан-пивоварню с сибирским характером». В меню гармонично сочетаются таежные деликатесы (оленина, муксун, дичь и т.д.) и калининградские рыбные специалитеты. Здесь можно попробовать редкие продукты и рецепты, которые обычно доступны только в регионах России. Блюда готовятся из отборных ингредиентов, в том числе доставленных из Сибири.
Фото: «Хмель».
Отдельные позиции из меню:
1. Фирменное калининградское блюдо — строганина из пеламиды (845 ₽) — пользуется большим спросом у посетителей. Она нарезается традиционной тонкой стружкой и подается с маринованным репчатым луком и хрустящими тостами бородинского хлеба. Заправляется соусом на основе растительного масла и лукового пюре с добавлением сока лимона и специй. Гости отмечают идеальную температуру подачи — рыба «тает во рту, а не на тарелке». В отзывах можно найти восторги и по поводу отсутствия льдинок, толщины нарезки и баланса соуса с маринованным луком.
Строганина представлена еще в двух вариациях — из дальневосточной кеты (865 ₽) или сибирского муксуна (1645 ₽). Подробнее о том, как подаются эти блюда, можно прочитать в обзоре «Нового Калининграда» на строганину в центре города.
2. «Хмель» предлагает своим гостям попробовать пельмени. Любителям домашней кухни придутся по душе сибирские пельмени (525 ₽) с фаршем из нежной говядины, курицы и свинины с добавлением репчатого лука. Подаются с домашней сметаной и зеленью. Гости хвалят тесто, которое не рвётся, и обилие сочного фарша без хрящей и жира.
В меню также представлены пельмени с начинкой из подкопченной сибирской оленины (615 ₽). Они подаются в нежном сливочном соусе с домашним брусничным вареньем и пармезаном.
Есть пельмени из локальных деликатесов — виштынецкие с судаком, щукой и красной икрой (655 ₽). В блюдо добавляют лук, сливки и специи. В ресторане его подают с соусом на основе крепкого рыбного бульона и красной икры.
3. Гости часто заказывают хмельную рульку (1655 ₽). Ее готовят из свиного окорока, томят в фирменном темном пиве и запекают до хрустящей корочки. Блюдо подается с тушеной квашеной капустой, золотистыми картофельными дольками, соусом хрен и медово-горчичном соусом. Рульку хвалят за мягкость — мясо буквально само отделяется от кости. Отдельный восторг вызывает контраст хрустящей корочки и сочного мяса с лёгким ароматом пива.
4. В ресторане для любителей легких рыбных блюд могут приготовить котлету из судака (795 ₽). Ее обжаривают до легкой корочки и подают с «клубнем» из толченого картофеля в пивном тесте и икрой щуки. Котлеты хвалят за воздушную текстуру, сочность и отсутствие костей.
5. Желающим попробовать сибирскую «экзотику» предлагают тартар из оленины — охлажденную оленью вырезку, нарезанную кубиками, с каперсами, красным луком и пармезаном (995 ₽). Блюдо заправляется соусом на основе оливкового масла, соевого соуса и крем-бальзамика. Подается с хрустящими чесночными бородинскими тостами, брусничным вареньем и рубленым лесным орехом. Посетители отмечают необычный вкус оленины без специфического привкуса, нежную текстуру мяса и подачу.
Фото: Хмель.
Ресторан «Океан» на ул. Театральной.
Кухня: средиземноморская, современная русская.
Средний чек: 1800−2700 рублей.
Рейтинг на 2ГИС: 4,6.
Рейтинг «Яндекс. Карты»: 4,9.
«Океан» делает упор на локальную балтийскую рыбу и свежие морепродукты. На его площадке по выходным проводят музыкальное лото, а официанты поют на сцене. Ресторан рассчитан примерно на 100−120 посадочных мест.
Фото: «Океан».
Отдельные позиции из меню.
В «Океане» часто выбирают строганину из пеламиды (720 ₽). Здесь она подается с маринованным красным луком, азиатским соусом и заквасочным бородинским хлебом. Посетители хвалят ее за «идеальную» температуру, качество рыбы и баланс специй.
Если хочется попробовать как можно больше, то в ресторане можно заказать ассорти морепродуктов (1150 ₽). На одной тарелке гость получит кальмара, креветки, осьминога и вонголе. Морепродукты подаются в сливочно-икорном соусе с вялеными томатами и хлебом.
Большой компании предлагают заказать плато обжаренных на гриле морепродуктов (4250 ₽). В него входят кальмары, раки, вонголе, мидии, белоногая креветка и осьминог. Повары подают его с коралловым грибом и соусом шичими.
В ресторане можно попробовать сырые морепродукты. Одна устрица стоит 550 ₽, а 12 — 5000. За трех морских ежей придется отдать 1000 ₽ Их подают свежими, отмечают гости, а официанты готовы предложить «неплохие идеи по поводу соусов».
На горячее можно взять котлеты из щуки с икорным соусом (780 ₽). Блюдо подается с картофелем, компрессионным огурцом и томатами. Котлеты хвалят за сочную и воздушную текстуру. Икринки лопаются во рту, что добавляет блюду солоноватости.
Фото: «Океан».
Текст: Виктория Никонорова; в матераиле использованы фото из соцсетей ресторанов.