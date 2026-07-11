В Воронеже отменили этап чемпионата России по пляжному волейболу

Этап чемпионата России по пляжному волейболу, который должен был пройти на Адмиралтейской площади в Воронеже в конце августа, отменили. Об этом сообщила Воронежская областная федерация волейбола.
— Решение принято совместно с Всероссийской федерацией волейбола исходя из текущей обстановки. Остальные мероприятия спортивного календаря этого года состоятся в соответствии с планом, — отметили в федерации.
Чем заняться в Воронеже 11 июля, читайте в нашем афише выходных.
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