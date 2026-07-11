Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже отменили этап чемпионата России по пляжному волейболу

Решение приняли из соображений безопасности.

Этап чемпионата России по пляжному волейболу, который должен был пройти на Адмиралтейской площади в Воронеже в конце августа, отменили. Об этом сообщила Воронежская областная федерация волейбола.

— Решение принято совместно с Всероссийской федерацией волейбола исходя из текущей обстановки. Остальные мероприятия спортивного календаря этого года состоятся в соответствии с планом, — отметили в федерации.

Чем заняться в Воронеже 11 июля, читайте в нашем афише выходных.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше