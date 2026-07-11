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В забайкальском поселке Дарасун создадут спортивно-патриотическую площадку

Работы по благоустройству планируют завершить к началу нового учебного года.

Источник: Национальные проекты России

Спортивно-патриотическую площадку «Юнармии» благоустроят в поселке Дарасун Забайкальского края, сообщили в администрации Карымского района. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Объект разместили на территории школы № 3. Его строительная готовность составляет уже 70%. Специалисты заасфальтировали дорожку, установили лавочки, смонтировали часть необходимого спортивного инвентаря.

«Работы по благоустройству планируют завершить к началу нового учебного года, чтобы у юных патриотов была возможность заниматься спортом на свежем воздухе, развивать свои силовые навыки и воспитывать любовь к Родине», — говорится в сообщении.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.