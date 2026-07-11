Михаил Пучков оценил техникум в Чкаловске и развитие системы профессионального образования

По словам Михаила Пучкова, учреждение обладает потенциалом для дальнейшего развития и увеличения числа студентов, в том числе за счёт привлечения абитуриентов из других регионов. В целом, работа в сфере образования региона направлена на повышение качества обучения и создание комфортных условий для учащихся.