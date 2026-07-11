Михаил Пучков оценил техникум в Чкаловске и развитие системы профессионального образования

В Нижегородской области подвели итоги насыщенной недели в сфере образования, сообщили в региональном минобре. В регионе завершились основные этапы ЕГЭ и ОГЭ, прошли выпускные, продолжается приёмная кампания в колледжи и техникумы. Также состоялось заседание коллегии по подготовке августовского педагогического форума и проверки хода капитального ремонта образовательных учреждений в Дзержинске и Чкаловске.
В рамках рабочего визита министр образования региона Михаил Пучков посетил Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий. В учреждении обучаются около 600 студентов по широкому спектру специальностей — от IT-направлений до рабочих профессий, включая сварщиков, наладчиков станков и специалистов по обслуживанию транспорта и судов.
Часть студентов проходит обучение по целевым договорам с предприятиями, которые гарантируют трудоустройство и выплачивают стипендии. Министр подчеркнул важность такой модели подготовки кадров.
Отдельное внимание было уделено инфраструктуре техникума. Здание, построенное в 1922 году, сегодня модернизировано и оснащено мастерскими, лабораториями, спортивными и актовыми залами, а также специализированным ангаром.
По словам Михаила Пучкова, учреждение обладает потенциалом для дальнейшего развития и увеличения числа студентов, в том числе за счёт привлечения абитуриентов из других регионов. В целом, работа в сфере образования региона направлена на повышение качества обучения и создание комфортных условий для учащихся.
Ранее сообщалось, что министр Пучков взял на контроль капремонт образовательных учреждений Дзержинска.